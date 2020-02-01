【武漢肺炎】明愛醫院男病人確診　居葵涌邨　橫濱乘郵輪1月25日抵港 (23:58)

本港專欄作家林慧美乘搭上月20日由日本橫濱出發、25日抵港的鑽石公主號郵輪。她接受本報查詢時表示，郵輪從橫濱出發，途徑鹿兒島，之後到香港，沒有經過內地港口，離港後應會到越南、台灣等地。她說，以其所見，同船有七成半至八成為日本人，兩成為其他國家的旅客，亦有香港旅行團，另有數名操普通話的年輕人，其間未有留意到有乘客咳嗽。

林慧美說，暫未收到政府或郵輪公司通知同船者有人確診武漢肺炎，她看新聞才知道事件，亦感到擔心，已聯絡郵輪公司，等候對方回覆。

【23:45】衛生防護中心表示，於2月1日中午12時後接獲第14宗確診個案呈報，80歲男病人居於葵涌邨綠葵樓，過往健康良好。他自1月19日起出現咳嗽，1月30日開始發燒，同日到明愛醫院急症室求醫，入院接受隔離治療。病人已轉送瑪嘉烈醫院接受進一步治療，目前情況穩定。這個案在「加強化驗室監測」安排下被偵察，其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。

衛生防護中心已即時展開流行病學調查及進行接觸者追蹤的工作。根據病人提供的資料，他於1月10日經羅湖口岸曾到內地逗留數小時。他於1月17日乘飛機由香港前往日本東京，於1月20日於橫濱上船乘坐郵輪，於1月25日抵達香港啟德郵輪碼頭。病人與太太同住，他與兩名女兒同往日本旅行。

【21:48】消息稱，明愛醫院一名男病人的新型冠狀病毒檢測結果初步呈陽性。此前本港已有13宗新型冠狀病毒確診個案。

據了解，最新初步確診個案病人於1月17日由香港乘飛機往日本東京，並於20日由橫濱坐郵輪，至25日抵香港啟德郵輪碼頭。他於19日開始咳，30日開始發燒，同日入明愛醫院。

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