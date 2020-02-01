29宗網購口罩騙案涉款30萬　警拘3人 (20:18)

其中九龍城警區上月收到多人報案，指有人在網上社交平台以低於市價出售口罩及電視，顧客付款後欲收不到貨，涉款1.5萬元。九龍城警區總督察（刑事）邱雨星指出，警方今日在大埔拘捕一名16歲青年，涉嫌以欺騙手段取得財產，並檢獲一批電腦及電話。

另外，旺角警區亦收到大量報案，表示在社交網站上購買口罩後收不到貨。旺角警區署理總督察（刑事）王浩指出，涉案口罩一盒50元，受害人按指示把500至2000元不等存入一個本地戶口，但收不到口罩，警方昨晚在天水圍拘捕一名24歲本地女子，涉嫌以欺騙手段獲取利益，她為涉事戶口的持有人，涉收取約15萬元款項。另外，東區警區亦拘捕一名網購口罩騙徒。

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察蕭政廉表示，該科已統籌調查各區涉及網購口罩相關騙案。他指出，現時「千金易得，口罩難求」，批評有人趁火打劫，以賣口罩為名騙取利益，行為卑劣無恥。他提醒市民光顧有商譽的店舖或已有人成功購得口罩的網店，避免從不明渠道購買口罩，如懷疑受騙，應致電警方防騙易熱線18222。