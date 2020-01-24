【武漢肺炎】醫管局員工陣線表決通過罷工　醫管局：盡量調配人手按需要調整服務 (21:35)

【21:35】醫管局員工陣線（HAEA）提出罷工「五大訴求」：

促請醫管局就以下兩點向政府發公開聲明施壓：

1. 禁止任何旅客經由中國入境

2. 落實確切方案確保口罩供應充足

促請醫管局確保員工工作環境的安全：

3. 提供足夠隔離病房，暫停非緊急服務

4. 提供足夠配套予照顧隔離病人的醫護

5. 公開承諾絕不秋後算賬

若HAEA明日（2日）在與醫管局的談判中，不能取得正面回應，將由下周一（3日）起罷工5日：

．首階段停止醫管局非緊急服務

．若下周一（3日）晚上9時前，醫管局未就五大訴求提出切實解決方案，即進入第二階段罷工，下周二（4日）起所有會員罷工，令醫管局只能提供有限度緊急服務

．假如醫管局在下周五（7日）晚上11時59分前不回應五大訴求，HAEA不排除再升級行動。

【21:05】醫管局員工陣線主席余慧明指出，政府若一日不完全封關，阻截懷疑個案經內地來港，醫療負擔只會以幾何級數上升，遠超現有醫療系統的負載能力；若源頭不減，防疫物資和人手永遠都不會足夠。她表示，表決結果顯示醫護人員罷工事在必行，「是政府與醫管局的無能及不作為，逼我們要走到這一步」，現時民意清晰表達對政權的控訴，政權必須回應，醫管局員工陣線要求政府抗疫督導委員會負責人、特首林鄭月娥，出席陣線明日（2日）與醫管局的談判，與前線醫護人員公開對話。

醫管局回覆查詢表示，明白員工對處理疫情有不同的意見，已開放不同平台及熱線聆聽員工的意見，並就不同工作範疇跟進及改善。行政總裁高拔陞醫生已接受有關同事的邀請會面，希望與同事坦誠交換意見，彼此繼續協商共同應對今次疫情。

對於有工會提出罷工，局方會密切留意情況，各公立醫院會透過調配人手盡力維持服務， 以確保病人醫治的影響減至最低，在有需要時會調整服務以維持緊急服務，亦希望抗疫工作不受影響。

醫管局衷心感謝所有值勤員工配合臨時工作調配安排，相信公立醫院的員工會繼續發揮專業精神，一同抗疫努力保衛香港市民的健康。

【20:50】醫管局員工陣線就罷工投票有結果，最終3123票贊成，10票反對，23票棄權，宣布「對抗武漢肺炎罷工計劃」建議以大比數獲通過。

【19:33】伊利沙伯醫院麻醉科受訓醫生陳小姐（化名）到場支持罷工。她指出，罷工是迫使政府封關，知道罷工會影響醫院日常運作，但可保障大部分香港人。她又說，其他地方亦有封關以減人流及控制疫情，不認為是歧視。

陳小姐表示，其部門內受訓醫生有27人，連同自己將會有5名受培訓醫生罷工，並將於今明兩日通知部門主管；另有10多名受培訓醫生會視情况再決定是否加入。

東區醫院婦產科護士韓小姐到場投票支持罷工，指出一日不封關，潛在危險會繼續增加；封關可減低病源進入香港，令疫情早日完結，否則疫情遲早如2003年SARS般社區爆發。她強調，罷工並非逃避責任，又說婦產科醫護人員近日不少人不敢回家，怕把病菌和病毒帶回家。

屯門醫院手術室護士鄧小姐投票支持罷工，她說自己屬緊急職系，所以周二（4日）才加入罷工。她指出，其部門約有30名護士已向部門主管表明會罷工，相信屆時部分非緊急手術需要取消。她擔心醫管局會秋後算帳，並相信局方定會嚴肅跟進，「但如果我今次不罷工，我一定會後悔自己沒行使這個權力，去迫使政府封關，我有護士專業資格，我不怕醫管局，亦都不一定要打醫管局的工」。對於食物及衛生局長陳肇始哽咽說，擔心醫護人員情緒，她認為陳肇始口講擔心，但不見到有實質為醫護做過什麼，又說院內口罩供應緊張，她聽聞內科病房護士已收到指示要「慳用住」，護士稍作休息後亦要戴回同一個口罩。

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