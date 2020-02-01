【武漢肺炎】御金．國峯確診病人曾乘Uber　消息指涉事司機暫禁接單 (18:11)

本港至今累積13宗新型冠狀病毒確診個案，第11宗、居於御金．國峯的女病人，是被來自武漢的父母傳染。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，這個案與第3及第8宗均屬人傳人，在外國或會被列入本地個案，現時衛生防護中心把該個案列為與輸入有關。
染病的御金．國峯女住客被指曾乘搭Uber外出，張竹君承認，該病人曾「不止一次」乘搭「專車」，衛生防護中心「聯絡緊」涉事司機。Uber發言人表示，公司有既定流程處理健康相關事宜，包括限制用戶在Uber App的使用權。據了解，有關司機現時已不能接單。
醫管局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏表示，13名確診病人目前全部留醫瑪嘉烈醫院傳染病中心，其中第2、第8和第10名確診者情況嚴重。早前已入住ICU的第2名確診者仍需使用氧氣，毋須插喉，情況「有少少改善」；第8名確診病人現時仍留醫ICU，因氣促要使用氧氣，毋須插喉；第10名確診者亦有氣促，現於隔離病房留醫。
另外，截至今日中午12時，公立醫院在24小時內向衛生署呈報69宗懷疑個案，病人年齡介乎3個月至85歲。連同早前個案，目前仍有112人留院接受隔離治理。
醫管局累計向衛生署呈報21宗醫護人員懷疑個案，其中19人經測試對新型冠狀病毒呈陰性，餘下兩人的樣本仍在化驗中。21人當中有3人仍留醫，情況穩定；全部個案均非確診病人的密切接觸者。
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