【武漢肺炎】黃埔花園第11期男住客確診　街坊嘆「中招也沒辦法，還是要上班」 (18:26)

今早約11時，黃埔花園第11期一座外有兩名清潔外判工人洗地，其中一名清潔工稱，屋苑會恆常每月洗地，今次收到指示要先清洗11期一座外面。她說，用了漂白水洗地，公司有為員工提供口罩，工作時她都有佩戴，但公司沒提供護目鏡，「怕不到這麼多，搵食嘛。」

一座地面有一間韓國食肆，員工表示，因已做好防護措施，不太擔心會染病，又指出農曆新年後，公司已要求她們佩戴口罩，面對客人亦有做足防護措施。

住在第11期二座的周先生已退休，他說今日出門特意繞路，遠離一座。他表示，家裏的口罩都是很久以前的存貨，不知是否仍有效，會減少外出，家中亦有倒漂白水到廁所消毒。

有居於一座的住客說，擔心受感染也沒辦法，他也不知是哪層住戶患病，認為政府若公布樓層單位，或會造成恐慌。

居於鄰座的劉先生說，不能怕這麼多，要「中招也沒辦法，還是要上班」，稱自己會減少外出。

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