【武漢肺炎】居青衣確診者倘證本地感染　有潛在廣泛傳播風險 (17:01)

張竹君指出，雖然新型冠狀病毒潛伏期為14天，但一般情況下為一周。居於青衣的第12名確診病人在本月22日發病、出現咳嗽和氣促前的一周內都在香港，主要在附近街市或住所樓下活動；曾一同吃團年飯的家人和親戚亦無去過湖北的紀錄，顯示病人可能屬本地感染個案。

張竹君稱這代表本港社區內，可能已有病徵輕微、甚至無病徵的人在傳播病毒。她說，希望該病人的個案只是個別情況，但若出現愈來愈多同類個案，就代表新型冠狀病毒可能已出現本地或廣泛傳播，現時當局盡量把所有確診個案及他們的密切接觸者隔離，拖慢或阻止此情況發生。

第12宗病人在普通隔離病房住了7日，其間同一病房有9名病人，屬密切接觸者；其中5人仍然留醫，已被隔離在獨立傳染病房，已出院的4人則安排到隔離營。該病房其中一名工作人員近日有咳嗽，已做快速測試，結果呈陰性，所有職員已確定有做足保護措施，毋須隔離檢疫。莊慧敏表示，曾接觸第12宗病人的醫護需接受14天醫學監察，每日自行量體溫，上班時要戴口罩，跟從一般的接觸及飛沫傳播控制措施，如有不適須即時聯絡感染控制小組及求醫。

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