【武漢肺炎】瑪麗前副總監籲醫護緊守崗位　哽咽受訪：呢場仗未打已經失敗 (17:24)

李國維亦接受本報訪問，哽咽道：「希望以醫生身分，呼籲醫護，希望大家能緊守崗位。」他又稱自己無意貶損任何人，但現在是嚴峻時期，「一般人已恐慌，如果醫護咁做（罷工），是在拖大家後腿。因為無論任何人做錯什麼，自己也不應做錯」。

李國維去年11月退休，今年1月重返瑪麗醫院擔任兼職醫生。他表示，平日公立醫院的服務已緊張，如果罷工，會置更多病人和同事於危險中。他說，2003年SARS時，大家對病毒認知不多，靠大家一步步齊心走過，對於今天醫護不團結感痛心。他說：「你可以話我離地，但當年SARS，每人有其崗位，有人入病房，有人做行政⋯⋯阿嬸也會抹地⋯⋯我send呢篇文出嚟之前，已知好快會畀人攻擊。我亦有同主管講，我會接受任何嘅派遣。」

他受訪期間一直「眼紅紅」，他說自己十分眼淺，「我哋花咁多時間訓練醫生護士，係希望佢哋做接班人，但係見到今時今日，令到我好唔開心，我哋係咪失敗咗？呢場仗未打已經失敗了」。

被問到有前線指罷工只是逼政府封關的手段，他回應稱：「醫護應該做好自己本分，打仗係各司其職，個個都做統帥，就冇兵啦。」他強調，罷工只會令人心虛怯，如大家對大家不信任，「場仗實輸」。他說：「疫情始終會過去，所有嘢都會過去，但係將來點面對自己良心？你如果有家人病，你想唔想罷工？想唔想其他人罷工？」

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