【武漢肺炎】饒宗頤館翠雅山房作隔離營　區議員美孚居民抗議 (16:35)

饒宗頤文化館內的餐廳「悅滿軒」，其職員表示對翠雅山房被徵用作醫療用途並不知情。文化館內保安稱已被吩咐不可隨便回應。

饒宗頤文化館訪客、任職護士的劉小姐表示，該處昔日為診治麻瘋病人的地方，地理位置與民居有距離，規格上適合用作臨時隔離，但她擔心山房用作隔離營後，日後未必有人再入住。訪客胡氏夫婦為美孚居民，認為文化館一旦用作隔離之用，被送往隔離的人不可走到社區，相信不會構成問題。

一批區議員及美孚居民下午召開居民大會反對建議，其後有逾百人步行到饒宗頤文化館外抗議，防暴警察一度到場，警告居民正參與非法集會。深水埗區議會副主席伍月蘭表示，希望區議會下周初開大會，反對政府徵用翠雅山房作隔離營。

附近美孚新邨居民曾小姐稱，「翠雅山房」太近民居，劃給懷疑個案作隔離營並不合適，但若是供醫療人員住宿則可以接受，因為醫療人員無私付出，市民應該支持他們。另一美孚居民郭先生贊成把「翠雅山房」劃作醫療用途，形容該處以前曾是醫院，硬件上合適，地理上與美孚新邨約有5分鐘步行距離，他認為不贊成者是自私。

同樣居於美孚的湯先生認為，若以車輛直送病人的密切接觸者到「翠雅山房」隔離，並無不妥；其妻亦不反對，但認為有更合適的隔離地方，例如石崗解放軍軍營。

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