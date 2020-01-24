【武漢肺炎】何栢良倡引入電子腳鐐監測自我隔離者　地渠倒水防菌毋須漂白水 (14:35)

港大感染及傳染病中心總監何栢良今（2月1日）表示，隨着新型冠狀病毒肺炎疫情繼續發展，認為政府可引入電子腳鐐等科技產品，方便監測自我隔離的市民；他又建議市民在廁所地渠去水位倒水，保持U形渠長期儲水，預防病菌散播，強調毋須使用漂白水，以免污染環境。
何栢良稱，隨疫情發展，部分人需作家居隔離，認為具備定位功用的電子腳鐐有助監測，建議政府可馬上引入類似的科技產品，以加強對自我隔離市民的監測。
現時口罩難求，何栢良表示，若市民買不到口罩，可定期洗手，因病毒停留在唾沫和鼻涕的時間可以很長，甚至有可能出現在病人的糞便，洗手能有效防病毒。他建議市民如廁後蓋好廁板，並每日在地渠去水位倒水，保持U形渠長期儲水，便可預防病菌散播。他強調市民毋須使用漂白水，否則會嚴重污染環境。
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