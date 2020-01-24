【武漢肺炎】陳肇始哽咽稱擔心醫護安全　范鴻齡：因政府無回應封關訴求而罷工是不對 (11:43)

食物及衛生局長陳肇始今早（2月1日）出席香港電台節目，回應醫護工會下周一（3日）發動罷工的計劃，其間一度哽咽，表示擔心醫護人員的情緒和公立醫院的服務。
陳肇始指出，現時每天懷疑感染新型冠狀病毒肺炎的個案很多，當中九成都是香港人。她表示最擔心前線醫護人員的安全，希望保護到他們，「現在前線很辛勞地工作，也感受到他們的壓力很大」。陳肇始又說，醫管局明天將與醫護人員見面，「希望大家可以有更好的溝通」。
本港連日有大批市民大排長龍撲口罩，陳肇始表示政府正加快穩定口罩供應，包括在全球採購貨源，呼籲商家不要抬價和囤貨。針對關口管制措施，陳肇始表示政府幾乎每小時都做評估，研究是否有需要調校整體策略和措施。
醫管局主席范鴻齡今早出席商台節目時表示，希望打算罷工的醫護人員重新考慮。他認為，醫護人員的天職是救急扶危，如果因政府無法回應全面封關訴求而罷工，這是不對，因會影響無辜病人的權益，亦對其他緊守崗位的醫護不公道。
他指出，在冬季流感和有疫症、水深火熱的情況下，若醫護罷工，會令醫管局百上加斤。他又說，已邀約醫護工會代表會面，亦與7個聯網制訂應變方案，集中維持緊急服務，其中東區醫院已停止私家病房服務，瑪嘉烈醫院亦會把婦產科病人分流到北大嶼山醫院。
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