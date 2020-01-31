【武漢肺炎】伊院一病人確診　住黃埔花園第十一期 (23:30)

衛生防護中心已即時展開流行病學調查及追蹤接觸者。根據病人提供的資料，他於1月21日乘搭高鐵由香港到武漢（G306列車），並於1月23日於長沙南站乘坐高鐵返港（G79列車）。

初步調查顯示，他於潛伏期內沒有到醫療機構、濕街市或海鮮市場，亦沒有接觸野生動物。病人的母親、太太、女兒、兒子及家傭沒有出現病徵，將被送往檢疫中心接受隔離監測。調查仍然進行中。

另外就昨日（30日）確診的第十二宗個案，衛生防護中心調查發現一名曾接載該75歲男病人的男的士司機為個案密切接觸者。中心呼籲該名曾於1月24日下午約3時15分至3時半從青衣長康邨康順樓對出巴士站路口接載男病人及其妻子到瑪嘉烈醫院之的士司機，盡快致電中心熱線2125 1122。

【23:06】衛生防護中心證實，伊利沙伯醫院一名39歲男病人今日（31日）確診感染新型冠狀病毒。病人居於黃埔花園第十一期一座。本港確診個案累計增至13宗。

截至今日中午12時，衛生防護中心共接獲766宗符合呈報準則的個案，其中203人仍然住院接受檢查。

【22:55】涉事病人晚上約10時45分，由伊利沙伯醫院乘A359救護車轉院。該救護車晚上約10時抵達伊院後，3名救護員先在車上穿著保護衣物，20分鐘後由3名醫院職員帶領登樓。其後3名穿保護衣職員持膠帶阻止他人走近，戴口罩男病人由救護員推牀登上救護車。一眾記者站在約5米外拍攝，全部均戴口罩，部分更戴眼罩作保護。

【21:32】消息人士指出，伊利沙伯醫院一名病人接受新型冠狀病毒初步測試後結果呈陽性，仍要接受進一步測試確認。消息稱，病人住在紅磡，曾到武漢。本港此前已有12宗新型冠狀病毒確診個案。

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