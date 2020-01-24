【武漢肺炎】公院再接86懷疑個案　設監察病房供肺炎病人入住至有測試結果 (21:00)

一名昨日（30日）確診染病的男子，自本月24日入住瑪嘉烈醫院，被指隱瞞曾赴內地，並在無負氣壓設備的普通內科病房留醫。醫管局表示，會進一步擴闊「加強化驗室監測」計劃至涵蓋所有住院肺炎個案。公立醫院除現有隔離病房外，會增設「監察病房」，所有肺炎住院病人需於隔離病房或監察病房留醫，直至得出新型冠狀病毒測試結果；進入隔離病房及監察病房醫護人員均需配備全套個人保護裝備。

醫管局指出，該病人的肺炎在接受3日治療後未見好轉，院方按程序為其化驗後確診，之後醫院配合衛生防護中心跟進追蹤，確認有關醫護人員均有穿著合適個人保護裝備，無員工被列為密切接觸者而需進行隔離檢疫。瑪嘉烈醫院為謹慎起見，已為一名有呼吸道徵狀的員工進行新型冠狀病毒測試，結果呈陰性反應，醫院會繼續密切監察有關病房的員工及病人情況。

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