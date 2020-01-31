8．31事件5個月市民太子站獻花　黑衣人堵路　防暴警到場清理 (23:40)

【22:40】晚上10時前後，大批防暴警突然在始創中心外落車，衝入水渠道追截多人。最少5名男女被制服拘捕，另外有兩名年青男子在彌敦道始創中心外被截停搜查，其間一度要舉高雙手，最終獲放行。之後警方一度向公園內外聚集的人舉藍旗並展開驅散。

一批市民因警方在彌敦道水渠道交界一字排開而未能過馬路，但被一名防暴警指他們久久不過馬路可能涉嫌非法集結，並兩度給予口頭警告，雙方一度口角，擾攘一輪市民最終可以過馬路。

另外，約10時半，防暴警在旺角道行人天橋截查大批市民。

【21:40】警方在現場舉起藍旗警告聚集者，要求他們離開，隨即有黑衣人分別在彌敦道及太子道西以紙箱及大型垃圾箱等雜物堵路。約10分鐘後防暴警察由港鐵站走上地面，到場驅散及移走雜物，其後撤退。堵路示威者在警員到場前已經散去，初步未見有人被捕。現時港鐵太子站B1及C出口已關閉。

【20:45】8．31事件5個月，晚上陸續有市民再到港鐵太子站B1出口獻花紀念。至晚上8時許，未見有防暴警察駐守，惟約每15分鐘就有十多名防暴警察到場清走花束，每次都會被市民指罵，暫未見有衝突場面再現。約50市民在場聚集，不時高叫口號，警方暫未宣布現場聚集者為非法集結。至晚上8時45分，聚集的市民已有逾百人。

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