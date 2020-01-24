【武漢肺炎】有內地回港僱員被迫扣年假「自我隔離」　屋邨外判清潔工不獲提供口罩 (19:30)

立法會議員何啟明表示，有本地製衣廠工人及學校校工早前從內地回港，被僱主要求在家自我隔離，其間要扣除至少7日年假。何啟明指出，《僱傭條例》列明僱主給予年假時，需向僱員發出不少於14日的書面通知，因此僱主私自調動年假的行為或犯法，市民可入稟勞資審裁處追討。

勞顧會成員鄧家彪提及，將軍澳尚德邨的外判商沒有向保安及清潔工提供口罩，「工友要自己撲口罩，或者靠住戶畀」。鄧家彪認為，政府有責任確保外判承辦商的前線員工有足夠裝備。

被問到工聯會對全面封關的立場，立法會議員麥美娟認為要因應疫情發展，再研究相關措施。麥美娟亦呼籲商戶不要囤積口罩，「唔好發瘟疫財」。

另外，荃灣區議會主席陳琬琛與兩名議員今早（31日）在荃灣楊屋道街市附近視察期間，發現食環署外判員工不獲公司派發口罩。他們責成食環署必須妥善監督外判公司，保護前線基層員工。

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