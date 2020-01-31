【武漢肺炎】專家籲勿試口罩放信封吸濕後重用　或感染病毒 (19:10)

香港大學微生物學系助理教授黃世賢認為，最好勿以上述方法重用口罩，若口罩已阻隔細菌或病毒，重用會有危險，且信封會受污染，萬一有人把乾淨的口罩放入受污染信封，反而會污染口罩。

據美國國家科學院研究流感大流行下口罩重用性的報告，有生產商聲稱即棄口罩可被同一人重複使用，直至損毁或變濕等，因病人重用口罩未必增加感染風險。不過，報告指出，即棄口罩的物料經化學或熱力等消毒有機會減低效用；美國食品及藥物管理局認為，若生產商沒改變製作，美國現有醫學口罩，包括外科口罩，無法有效被清潔，因此應用完即棄。

黃世賢稱，病毒可在環境表面存活，即使口罩乾了，仍會有風險，除了新型冠狀病毒，其他呼吸道病毒、副流感等都有機會污染口罩，病毒可存活一段時間，因此可作傳播媒介。

黃世賢續表示，新型冠狀病毒可在環境停留的時間未明，但可參考SARS，痰中SARS病毒可存活4至7天，糞便中SARS病毒可存活約4天；而中東呼吸綜合症（MERS）病毒可存活多於兩天，流感病毒則可存活一至兩天。

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