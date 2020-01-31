【武漢肺炎】城大學者推算　20萬人內地返港或輸入15.4宗個案 (17:34)

城大生物醫學系助理教授阮相宇以截至1月29日湖北省以外共705宗個案推算，指出若春節後有20萬人從內地回港，而病毒潛伏期為5天，將會為香港帶來15.4宗輸入個案。他再以新型冠狀病毒的傳播率約每名確診者可感染2.92人計算，估計會造成45.1宗第二波感染，即預計兩周內可能有60.5宗確診個案。

阮相宇再以同一計算法估算較差情况，指出如有30萬人回港，而病毒潛伏期達8天的話，可能有56.7宗輸入個案，計及可能造成的第二波感染病例，或導致222.2宗感染個案。

阮相宇表示，估算出的中間數字15.4宗輸入個案已是一個重要數字，有可能造成香港大規模感染，呼籲有感染風險的人自我隔離，政府未來兩周亦需盡力找出輸入個案，以免第二波感染。他說，如果政府未來兩周不作為，就很大可能有社區爆發。

他另推算北京、上海及廣州有逾六成的可能爆發疫情，建議政府考慮禁止來自高風險地區的人入境香港。

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