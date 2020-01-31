【武漢肺炎】圓方舞獅者也戴口罩　市民︰不擔心圓方會特別危險 (15:45)

圓方有服飾店店員透露，昨日只得十多人進入店內購物，生意比去年同期至少下跌一半。他稱，每日上班都感害怕，但「不能不返工」；早前港大醫學院院長梁卓偉建議市民戴眼鏡擋飛沫，以往從未戴眼鏡的店員，在本港出現疫情後也每天戴眼鏡上班，並會勤洗手。

市民曾小姐今日特意到圓方，稱要與4名朋友用幾張快過期的雪糕店現金券食雪糕。她說圓方一向少人，沒有特別擔心圓方不安全，「尖沙嘴、旺角更多人，會更危險」。另一市民黃先生今特意到圓方買袋，同樣稱不擔心圓方會特別危險。

來自日本的一家三口遊客今日從W酒店退房，父親表示並非刻意退房，是按原訂計劃今天離港回日本。他又說，得悉W酒店有住客感染新型冠狀病毒肺炎，他不太感到旅程受影響，但會更注意衛生，並戴口罩。

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