【武漢肺炎】威院ICU手術室醫護促全面禁內地客入境　港島西聯署醫護逾千 (15:15)

新型冠狀病毒肺炎疫情惡化，本港累積確診個案增至12宗，其中一名昨日（30日）確診的男病人被指隱瞞曾赴內地。威爾斯親王醫院麻醉及深切治療部和手術室前線醫護人員向香港政府發公開信，指出病人旅遊及接觸史（TOCC）可能不可靠，要求政府禁止所有內地旅客通過所有邊境管制站入境。
公開信由威院深切治療部顧問醫生葉曉怡代書，指出各領域權威人士已反覆強調全面封鎖邊境對抗疫的重要性，官員對此充耳不聞，令前線醫護人員沮喪。公開信稱，醫院隔離設施不足，前線醫護缺乏合乎世衛組織建議標準及穩定供應的防護裝備，加上原已超負荷的醫療系統因疫情再次受壓，危害病人及公眾衛生。醫護人員除要求全面禁止內地旅客入境，亦要求醫管局管理層向政府反映，要確保為所有前線醫護提供足夠及符合國際規格的個人防護設備。
另外，醫管局港島西聯網昨有401名內科醫護人員實名聯署，促請港府全面封閉所有接壤內地的關口等，至今日已增至最少1144人參與聯署。
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