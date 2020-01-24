【武漢肺炎】威院ICU手術室醫護促全面禁內地客入境　港島西聯署醫護逾千 (15:15)

公開信由威院深切治療部顧問醫生葉曉怡代書，指出各領域權威人士已反覆強調全面封鎖邊境對抗疫的重要性，官員對此充耳不聞，令前線醫護人員沮喪。公開信稱，醫院隔離設施不足，前線醫護缺乏合乎世衛組織建議標準及穩定供應的防護裝備，加上原已超負荷的醫療系統因疫情再次受壓，危害病人及公眾衛生。醫護人員除要求全面禁止內地旅客入境，亦要求醫管局管理層向政府反映，要確保為所有前線醫護提供足夠及符合國際規格的個人防護設備。

另外，醫管局港島西聯網昨有401名內科醫護人員實名聯署，促請港府全面封閉所有接壤內地的關口等，至今日已增至最少1144人參與聯署。

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