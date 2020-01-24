【武漢肺炎】一確診者居御金．國峯　屋苑今人流稀疏　住戶：倘爆疫情會搬走 (14:08)

居於屋苑第七座的王小姐表示，已預計屋苑會爆發疫情，「呢度多內地人住……二座離我比較遠，不是特別怕，但會勤洗手，戴口罩，好似SARS時一樣」。她說，若第二座有大規模疫情爆發，會考慮搬走，並斥「我覺得啲人很不負責任，如果知自己父母回來，父母又不通報去過哪，自己咳又不通報，真的很不負責任。你有病我體諒，但要顧及他人感受啊」。

有不願具名的屋苑女住戶穿上防水外套，戴口罩及膠手套外出，她說：「我哋好少出門口，係買食物咋，真係好驚出門口，確診咗更加驚。我出門都唔同人講嘢，快快返屋企。」

來自湖南的張氏夫婦來港探望子女，短住御金．國峯，明日離開，張先生表示擔心疫情，二人已買了數天的餸菜，並稱家裏有一名4歲孫兒，目前不會讓他外出。

亦有住戶沒戴口罩外出。來自法國、在港工作的Wassim稱買不到口罩，已請了數天假，因今日要處理兒子護照事宜，唯有在不戴口罩情況下外出。另一住戶李先生說，起牀後到超市買早餐，一時忘了戴口罩，「我是不好的示範」。李先生稱會在家工作至下周一（2月3日），他會多洗手保持衛生，「盡做啦，政府做得不夠。之前《禁蒙面法》做得咁快，現在應防患於未然又不是如此」。

此外，有渠務署外判工人到御金．國峯外的渠扔下消毒丸。有職員表示是例行的工作，但因應疫情，今日工人身穿全副保護衣、面罩、手套、鞋套及N95口罩。

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