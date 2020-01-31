【武漢肺炎】袁國勇：毋須過度恐慌　市民無口罩應勤洗手避外出 (14:26)

對於公眾的恐慌情緒，袁國勇引述數據回應指出，新型冠狀病毒的死亡率暫為2%，雖然這比率較流感高，一般流感每千人死一人，但新型冠狀病毒死亡率較SARS的10%至15%低，更遠低於中東呼吸綜合症（MERS）的30%，「我們只是要為新病毒高度戒備，但不用過度恐慌」。

若市民無口罩，袁國勇重申兩點，一是要做足手部衛生，常用酒精搓手液潔手，「其實戴口罩（保護）都是一半半，有專家說手部衛生才是最重要」；二是要與人保持距離，最好不要外出，否則要與人保持一至兩米距離。

部分人會以布口罩代替外科口罩，袁國勇說，「棉都可減一點（病毒），當然不及外科口罩可減九成（病毒），但（布口罩）都有一點作用，所以不用去搶（外科口罩），等供應來吧。」他強調，真正需要口罩的是長者及長期病人，「長者不用搶完後留給年輕人，其實年輕人感染一般生病兩三周，但長者死亡風險較大」。

對於市民天氣寒冷下通宵排隊聚集，會否反致感染，袁國勇認為要防疫便要保持身體健康，現在應保暖和睡覺，而不是去排隊。若怕留待家中感到悶，他建議市民去行山，「我每個周六或日都會去行山，當然你在巴士要戴口罩，但上到山便不用戴」。

自由黨黨魁、紡織及製衣界立法會議員鍾國斌今早（31日）接受港台訪問時表示，與理工大學正研發一款新的布口罩，可以清洗及重用50至70次，相等於一盒或一盒半的外科口罩。他又說，正安排把內地原材料運到香港，在香港本地生產，最快十多日後可供應。理大澄清，理大是受香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）委託研發防菌物料，該物料主要是防細菌及霉菌，暫未有數據驗證該物料可有效防病毒。理大就相關物料的產品開發只用於家居產品，例如牀單，並沒有涉及防病毒類型之口罩。

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