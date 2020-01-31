多間院校延遲至3月復課 (21:15)

【20:14】香港公開大學宣布，因應新型冠狀病毒最新發展，決定暫停面授課堂至3月1日，並於3月2日復課；網上學習將於2月3日開展。

【19:58】嶺南大學今日（1月31日）向學生及教職員發出內部電郵，表示因應新型冠狀病毒疫情，暫停面對面授課的安排會延長至3月1日，其間會維持實時網上教學，強烈建議學生在這段時間內留在家中，不應返回校園或宿舍。教職員在家中工作的特別安排亦會延長至2月9日。

【19:14】香港教育大學宣布縮短農曆新年假期，由2月10日起透過網上教學復課，2月10至29日期間在校園內不會有面授課堂；即使面授課堂恢復，學生在3月2日前亦毋須回校。校方建議仍在內地的學生不要回港。

香港城市大學表示，所有提供非緊急、非必要服務的員工，在2月3至16日期間可繼續在家工作。

香港演藝學院宣布，關閉灣仔本部及伯大尼古蹟校園至3月1日，其間除提供緊急服務的職員外，其他教職員可留家工作。

【16:40】香港樹仁大學表示，鑑於新型冠狀病毒疫情，決定繼續把網上教學安排延長至3月2日。

【12:41】鑑於新型冠狀病毒疫情發展，香港理工大學決定繼續暫停所有面授課堂至3月1日，其間改以網上教學模式及電子學習授課。校方稱，復課前，校方敦促所有學生留在家中，切勿返回校園或宿舍；現時身處香港以外地區的非本地生，宜留在家中進行網上學習，待復課時才返港。

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