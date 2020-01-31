元朗站多人持棍施襲　6男女受傷 (10:11)

目擊者林小姐說，事發時約8至10人衝出來，部分人蒙面，最初對在場男女拳打腳踢，未幾有人取出伸縮棍，其中一名男子被打至頭破血流倒地，有女子被身穿藍色風褸及紅色短褲者按着打，約1分鐘後一名操普通話女子高呼「跟我走，一起走」，施襲者隨該女子往南邊圍方向逃去，其中一名施襲漢以廣東話呼「小心啲啊死曱甴」，警方約5分鐘後到場。

網上片段亦顯示，有人被按在地上拳打腳踢，部分施襲者其間先行逃去；現場的連儂牆貼有與新型冠狀病毒肺炎相關文宣。

元朗區議員伍健偉事後到場了解，看見多人頭破血流，其中兩名較嚴重的傷者被送上救護車。據他了解，有傷者後腦及眼對上位置須縫針，事發前有兩名可疑男子在連儂牆徘徊，有人上前查問，未幾遇襲。

今日（31日）凌晨近1時，逾50名機動部隊、防暴警及新界北總區刑事部便衣警員到場增援，包圍現場逾20名市民，包括4名元朗區議員、1名議員助理及清晰展示記者證的本報記者，稱現場曾發生刑事案件，需截停搜查在場者，要求眾人拉低口罩核對身分，並在警方錄影下讀出自己姓名及身分證號碼，經仔細搜身及核實未有被通緝或須守宵禁令後，全數獲放行。

警方經初步調查，案件列傷人及搶劫，交由元朗警區反三合會行動組第1隊跟進，暫未有人被捕。

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