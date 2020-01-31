【武漢肺炎】醫護工會擬發動下周一罷工　醫生協會：尊重醫生勞工權利 (16:10)

【16:10】「醫管局員工陣線」主席余慧明指出，至今收到逾6700名醫管局員工簽署罷工宣言，當中近七成為護士、7%是醫生，其餘是專職醫療人員及支援職系員工，他們承諾響應工會號召，以罷工迫使政府封關。她警告，若政府再不封關，待本港出現社區爆發，屆時再封關就為時已晚。

余慧明說，近日約有1.8萬人申請入會，工會明日（2月1日）將舉行會員大會，動議啟動分階段罷工，一旦投票通過動議，預計下周一會有逾2000名非緊急職系員工（non-essential staff）率先罷工，而翌日將號召全部已簽署罷工宣言者罷工。

醫管局初步通過高風險區醫護人員可獲每人每日500元住宿津貼，醫管局員工陣線副主席羅卓堯說，「銀彈攻勢」不會見效，質疑若在隔離病房工作的醫護人員在社區居住，如何確保疫情不會釀成社區爆發。

此外，香港製藥及醫療儀器業職工總會籌委會成員鍾文傑表示，下周日（2月2日）將舉行特別會員大會，決定約260名會員是否與「醫管局員工陣線」一同發動工業行動。

【09:28】香港公共醫療醫生協會今日（1月31日）發聲明稱，尊重每一名醫生行使勞工權利，並會竭盡所能提供一切協助，包括法律支援，防止大家被秋後算帳，又呼籲政府從善如流，盡快實施嚴謹及全面的邊境管制，讓疫情得以控制。

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