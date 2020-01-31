初七人日習俗逐個數　廣東人吃及第粥　星馬華人「撈起」魚生 (08:20)

·人日不行刑

晉朝董勛的《問禮俗》就記載了這樣的創世次序：「正月一日為雞，二日為狗，三日為豬，四日為羊，五日為牛，六日為馬，七日為人」。所以第七日便是女媧造人的日子，是為人日。在隋朝也有人日不得行刑的規定。

·吃七菜羹做煎餅

自南朝起，人們於人日會以七種不同的蔬菜煮成菜羹。七菜羹所用的蔬菜並無一定規定，但這幾種蔬菜都普遍被認為具好兆頭：大蒜代表會算錢、葱代表聰明、芹菜代表勤力等等。另一種曾盛行的風俗就是做煎餅——有說此習俗跟女媧煉五色石補天有關，所以在對着天空的庭院中做圓形的煎餅，以用此「補天」。

·戴人勝

人們於人日會把絲織品和金箔剪成人形，稱為「人勝」，貼在屏風上或戴在頭上作裝飾。

·登高

在曹魏開始，古人便有在人日登高賦詩的習慣。其中，唐代詩人孟浩然的《人日登南陽驛門亭子懷漢川諸友》就描寫了自己在人日登高的情况；而唐代詩人高適及杜甫「人日唱和」的故事表現兩人情誼，為後人傳誦。

·吃及第粥

近代在農村地區，人們每到人日都會為小孩子秤體重，以求平安吉祥。而在廣東地區，部分人在人日吃及第粥（含豬肝、豬肚、豬腸、肉丸及雞蛋） ，取其步步高陞的吉祥寓意。

·「撈起」魚生

在馬來西亞及新加坡的華人社會有在初七人日吃七彩魚生的習俗。以生魚片配生菜絲、西芹絲、紅蘿蔔絲、薑絲等材料，將各材料逐一加到碟上，每加一樣材料，都要說一句吉祥話，然後把所有材料「撈」在一起，一邊說「撈起撈起」，以表示風生水起、愈撈愈旺的意思。

·貴州辦地戲表演

在貴州平壩，人們在初七會舉辦著名的地戲表演，「跳神者」不在舞台而在地上演出，以向神靈祈福。

·廣西有花炮節

在廣西三江程陽寨，當地的侗族人會在初七舉辦花炮節，重點節目為搶花炮比賽：裝滿火藥的鐵炮會把「幸福鐵圈」射到空中，掉到地上後，再由各選手鬥快把它們找出來。

資料來源：香港中文大學通識教育基礎課程講師呂永昇

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