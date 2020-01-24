【武漢肺炎】銅鑼灣200米人龍購口罩　市民批政府無穩定貨源 (23:28)

在銅鑼灣高士威道的日本城分店，排隊人龍穿過兩條後巷，長逾200米。店員稱，一盒口罩售69.9元，500個籌號約兩小時已經全數派清。有店員不斷在店外提醒籌號已經派完，未見有市民鼓譟，秩序良好，至晚上9時人群已散去。

梁小姐與友人四出尋口罩，見到哪裏有人排隊就跟着排，晚餐時得悉日本城有一批口罩應市後趕至，到場時已派了超過400個籌，幸好仍能與友人各買到一盒口罩。兩人批評，政府無穩定口罩貨源，即使政務司長張建宗晚上稱有千萬個口罩將運抵香港零售，認為最終仍會造成市民「死搶爛搶」。

梁小姐與友人認為，經過17年前SARS，當局現時處理的手法比2003年退步，「完全接受唔到」，一方面無就商人炒賣口罩作任何管制，另一方面又拒絕全面「封關」堵截病毒源頭，「講起真係好㷫」。她稱，若醫護人員因政府拒絕全面封關而罷工，她們表示「絕對支持」，認為政府應顧己及人，「人哋都有阿媽生、有屋企人有細路仔，都係打份工，唔係賣命」。

武漢肺炎 相關報道：

檢6.8萬「未來口罩」生產日期2020年3月 海關旺角拘一藥房負責人

消息：本港增兩宗確診個案 一人為確診武漢夫婦女兒

港島西401醫護聯署促全面封關 黎青龍：不知全國有多少病人

消息：深切治療部4護士辭職 伊院：會了解原因

口罩戴多久要更換？進入醫院前要戴好口罩？醫生話你知