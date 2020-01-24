【武漢肺炎】檢6.8萬「未來口罩」生產日期2020年3月　海關旺角拘一藥房負責人 (23:12)

市民金太向本報稱，經朋友向藥房「內部認購」，購買泰國醫療品牌「Longmed」口罩，50個共150元，今日於九龍一間藥房交收。金太及後獲朋友提醒，才發現口罩盒印上的生產日期為2020年3月。她說，肉眼看口罩並無異樣。

海關表示，今日接獲舉報稱旺角有藥房出售懷疑附有虛假生產日期的外科口罩，即日採取行動，在一間位於旺角奶路臣街的藥房檢獲一批生產日期標示為2020年3月的外科口罩，懷疑附有虛假生產日期，一名27歲男藥房負責人被捕。該批檢獲的外科口罩每盒50個，售價為280元。海關會調查該批外科口罩來源，將樣本送往政府化驗所測試，以確定其安全性。

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