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【武漢肺炎】港島西401醫護聯署促全面封關　黎青龍：不知全國有多少病人 (22:43)

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，近日有公立醫院醫護人員醞釀罷工，抗議政府未全面「封關」。繼律敦治醫院有醫生昨（29日）向醫管局高層發信要求封關後，醫管局港島西聯網401名內科醫護人員今日（30日）實名聯署，促港府全面封閉所有接壤內地的關口。

聯署人包括香港大學肝病權威、內科及肝臟科講座教授黎青龍。他向本報稱，「北京都可以封了武漢，為甚麼我們不能封他們（內地人來港）？我們連武漢有多少（新型冠狀病毒）病人都不知道，更不知全國有多少病人，沒有理由不封關」。若政府不回應訴求，黎青龍稱支持醫護人員罷工，但若有病人求診，他會繼續照顧病人。

提及《禁蒙面法》，黎青龍表示，全民現在為應對疫情要戴口罩，包括特首林鄭月娥，他認為香港不可能再維持《禁蒙面法》，促請政府撤回《禁蒙面法》。

一眾聯署的醫護人員亦要求港府效法澳門，調查境內湖北旅客，如沒有病徵，可自行離港，否則需要強制進入隔離中心觀察14天。

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