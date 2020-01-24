【武漢肺炎】一確診病人留醫ICU　公院再呈報95宗懷疑個案最老100歲 (18:43)

截至今日（30日）中午12時，醫管局24小時內再向衛生防護中心呈報95宗懷疑個案，病人年齡介乎14個月大至100歲；連同早前呈報的個案，仍有139人留院接受隔離，其中3人嚴重、一人危殆，其餘135人情況穩定。

另外，莊慧敏證實，威爾斯親王醫院的兩名醫護人員及瑪麗醫院的一名醫護人員，在接觸確診病人後不適需隔離，其中威院兩人經測試證實對新型冠狀病毒呈陰性反應，瑪麗醫院的一人則已抽取樣本化驗，相信今晚會有結果，現時3人情況穩定。她表示，3人接觸病人時都已穿上適當的保護衣。

她又說，截至今日中午12時，醫管局共向衛生防護中心呈報14名醫護人員的懷疑個案，其中3人仍然留醫，情況穩定。

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