【武漢肺炎】林正財：有心人兩口罩自動生產機捐懲教所　料3周後日產30萬口罩派基層 (18:30)

林正財稱，除透過社福機構派口罩給基層服務使用者，亦會把口罩發給社福機構，相關前線職員亦需使用。他說，明白短期內不少基層難買到口罩，正與社福機構商討，先把部分口罩存貨給予有迫切需要的基層。他說，在囚者會協助一些工序，預計3周後會有首批口罩。他亦呼籲市民在缺乏口罩時盡量減少外出。

另外，民建聯主席李慧琼在facebook表示，得知懲教署需要導師和在囚者自願參與夜晚和凌晨加班，以24小時生產口罩，遂向政府建議，由民建聯動員義工到懲教署全力支援生產口罩，24小時趕工，希望能加快增加本地供應。

李慧琼又要求政府盡快統一分配口罩及其他防疫用品，以及即時把無急切需要使用的政府口罩存貨免費派發予市民。

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