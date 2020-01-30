【武漢肺炎】西九法院開庭處理急需案件　裁判官無戴口罩 (19:20)

新型冠狀病毒疫情襲港，司法機構前日（28日）傍晚公布在1月29日至2月2日期間暫停辦公，相關日子的聆訊延期，另今（30日）在西九龍裁判法院開庭，處理急需提堂的案件。除裁判官沒有戴口罩外，法庭內絕大部分人均戴上口罩，但不見法院大樓有量體溫等防疫措施。
【19:20】司法機構回覆傳媒查詢，稱基於公共衛生的考慮，除法庭另有指示外，司法機構鼓勵工作人員及法庭使用者於適當時候佩戴口罩；現時各法院大樓均有提供酒精搓手液供使用。
【14:15】西九龍裁判法院下午2時許關上大閘，內進者須出示職員證。兩名南亞裔男子「摸門釘」遭保安截停，未能進入法院大樓。
【13:30】西九龍裁判法院今日上午開庭處理急需提堂的案件，共有17宗新案件，以及1宗兒童保護令，分3個法庭審理。
兩名署理主任裁判官均沒有戴口罩，兩名外語翻譯員亦沒有戴口罩，但庭上律師、保安、旁聽者均戴上口罩。被告亦戴口罩上庭，被帶到被告欄咪高峰收音位置，才拉低口罩至下巴位置。
法院大樓門口未見量體溫機、酒精搓手液等。有法庭保安表示，他們的站崗枱頭有酒精搓手液，若有人查詢，他會提供予市民使用，但上司沒有特別指示。
急需提堂案件一般為遭警方扣留近48小時的疑犯，根據《警隊條例》52條「被逮捕者擔保後釋放或帶到裁判官席前」，如該人被扣留羈押，則須在切實可行範圍內盡快帶到裁判官席前，除非在他被拘捕後48小時內，已根據任何有關遞解出境的法律申請逮捕及扣留令，那該人自被拘捕時起計，可被扣留不超過72小時。
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