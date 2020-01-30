【武漢肺炎】卓悅4店中午12時開售口罩　旺角分店外數百人排隊 (14:20)

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張，連鎖店卓悅今早（30日）在facebook發帖，稱4間分店中午12時發售口罩，每人限買一盒，先到先得。位於旺角彌敦道的分店，早上11時許已有數百人在店外排隊，人龍長達數十米，並轉入亞皆老街。有職員表示，今日有數百個購買口罩的籌號，憑籌號便能購買口罩。
住旺角的馮先生今早約9時在店外排隊，他獲發第六號籌，成功購買口罩。馮先生一家四口，家中仍有3盒口罩，但他擔心捱不到4、5月，即專家所稱的疫情高峰期完結。他最近幾日毋須上班，遂到附近店舖排隊買口罩，「數不清到過幾多間」，但多數落空。最近有店舖售賣幾百元一盒的口罩，他認為這些人「發國難財」，沒有光顧這些店舖。
何女士剛收到家人通知，即與丈夫到分店排隊。她估計自己未能取到籌，但會繼續排隊，打算「博下」。她說，一家數口只剩30個口罩，她與丈夫毋須上班，會盡量留在家中，免用口罩，留給要上班的子女，而自己平常外出買餸就使用舊口罩。何女士批評政府只局部封關，無法完全阻截內地人來港。她又認為，港府應參考澳門政府做法，只讓本地人買口罩，並限制購買數量。相關報道：使用口罩Q&A
武漢肺炎 相關報道：
相關字詞﹕卓悅 口罩 口罩現貨 口罩供應商 口罩香港 外科口罩 外科手術口罩 N95口罩 武漢肺炎 武漢肺炎人數 武漢肺炎疫情 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎 武漢 編輯推介