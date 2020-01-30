【武漢肺炎】卓悅4店中午12時開售口罩　旺角分店外數百人排隊 (14:20)

住旺角的馮先生今早約9時在店外排隊，他獲發第六號籌，成功購買口罩。馮先生一家四口，家中仍有3盒口罩，但他擔心捱不到4、5月，即專家所稱的疫情高峰期完結。他最近幾日毋須上班，遂到附近店舖排隊買口罩，「數不清到過幾多間」，但多數落空。最近有店舖售賣幾百元一盒的口罩，他認為這些人「發國難財」，沒有光顧這些店舖。

何女士剛收到家人通知，即與丈夫到分店排隊。她估計自己未能取到籌，但會繼續排隊，打算「博下」。她說，一家數口只剩30個口罩，她與丈夫毋須上班，會盡量留在家中，免用口罩，留給要上班的子女，而自己平常外出買餸就使用舊口罩。何女士批評政府只局部封關，無法完全阻截內地人來港。她又認為，港府應參考澳門政府做法，只讓本地人買口罩，並限制購買數量。相關報道：使用口罩Q&A

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