【武漢肺炎】瑪麗急症室醫生接觸確診病人後發燒　轉送伊院隔離 (13:42)

【13:42】消息人士指出，威爾斯親王醫院有兩名醫生接觸過新型冠狀病毒確診病人後，出現上呼吸道感染病徵，兩名醫生的化驗結果均對新型冠狀病毒呈陰性。
【12:39】本港昨日（29日）新增兩宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，病人曾在瑪麗醫院求醫。急症室醫生陳子泰向本報指出，瑪麗醫院一名急症室醫生於1月28日接觸過上述兩確診個案後，於今日（30日）清晨發燒37.9度並有乾咳，清晨乘救護車送往伊利沙伯醫院隔離治療。陳子泰引述該醫生指出，接觸病人時有穿戴全身保護裝備、N95口罩和面罩，接觸病人前已有上呼吸道感染病徵。
另一消息向本報確認，有關醫生已轉到伊利沙伯醫院，由於今早才入院，暫未有病毒檢測結果。本報正向醫管局查詢事件。
七旬武漢夫婦上周三（22日）飛抵香港探親及旅行，留港一周入住圓方W酒店，並到過香港四季酒店及香港麗思卡爾頓酒店，二人上周六已發燒，1月28日乘救護車到瑪麗醫院及入院接受隔離治療，其後確診新型冠狀病毒肺炎。
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