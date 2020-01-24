【武漢肺炎】老婦口罩內夾紙巾防弄髒　小西灣藥房貼「無口罩」告示街坊照排隊 (18:10)

領得9號籌的陳小姐稱，「一個口罩賣10蚊都幾肉赤」，但她家中只剩下3個口罩，無論價錢多少，她都願意買。陳小姐從事旅遊業，但公司沒有向員工提供口罩，她只好不斷留意網上出售口罩的消息。

李姓一家三口購入共6包口罩，李太認為疫情有可能持續多個月，手上口罩只能「頂住先」。她又稱，雖然可透過網購購買口罩，但店舖大多出售獨立包裝的外國進口貨，較有信心讓小朋友使用。

【14:00】小西灣居民今午排長龍等候一間藥房1時開門，但該店門外已貼出告示稱「由於供應商嚴重短缺，今日未有口罩」。

今早8時許已到來排隊的退休公務員黎先生說：「因為政府無能廢柴，咁小事都做唔到，要居民披星戴月又凍住咁排隊。」他指出，藥房老闆早前說初六口罩有貨，但後來應沒有到貨；排隊的人已組織名單，希望若有貨可優先購買，他提醒記者：「你記得同我鬧吓林鄭，點解咁小事做唔到？」藥房老闆1時許出現，排隊者一擁而上交名單給老闆，要求口罩到貨時可優先購買。

【12:59】新型冠狀病毒肺炎持續爆發，口罩供應緊張。屈臣氏昨（29日）預告今日（30日）有小量口罩供應，鑽石山荷里活商場屈臣氏分店早上9時許已有數百人排隊，人龍由二樓延伸至一樓再「打蛇餅」。排頭位的70歲梁太與80歲丈夫凌晨2時便在商場外排隊。梁太說家中口罩耗盡，現時戴口罩要用紙巾夾在口罩及臉部之間，令口罩不易弄髒可用一整日。近來口罩價格被抬高，梁太稱「無本事買」，認為政府應規管口罩格價，禁止抬高價錢的商舖賣口罩。

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分店11點開門，職員未到10時開始派籌予輪候市民，並宣布只有20張籌。由於排隊安排不清晰，部分人排的位置在主隊之前，引來部分人鼓譟，有人用粗口指罵。

家住土瓜灣的32歲李先生，說鑽石山分店位處商場內，排隊時不用冒寒風，早上7時半與太太開始輪候。他知道屈臣氏只派20個買口罩的籌，而他排隊位置遠遠超過第20位，但「為求一絲希望」繼續排隊。他認為政府封關措施太慢，而且非全面封關，令市民恐慌。他又說理性上相信香港口罩不缺貨，但求安心依然排隊。

民政事務總署今表示，就網上及手機即時通訊軟件流傳信息，稱各區民政諮詢中心及民政事務總署將向全港市民派發口罩，發言人澄清絕無其事，提醒市民勿輕信謠言。

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