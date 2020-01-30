【武漢肺炎】陳肇始：新年假期後數批口罩運抵零售點 (10:54)

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陳肇始今午會見傳媒時表示，商經局已成立小組統籌，與供應商及零售商跟進口罩供應，當前急務是恢復及穩定口罩供應。

陳肇始本月7日在記者會上稱，現時公院外科口罩和N95口罩等儲備夠用3個月，被問到政府若有存貨為何不配給予市民，陳肇始稱，醫療系統每日使用的口罩數目非常多，由於醫護人員最近使用很多不同裝備，當局要確保醫護人員有足夠口罩及衛生用品。

被問到有否追蹤在香港的湖北省人，陳肇始表示，保安局已展開追蹤工作，但她此刻不掌握實際人數。

回應全面封關建議 稱非百分百有效

另外，律敦治醫院有醫生昨（29日）向醫管局高層發信要求封關，稱不能任由「政府請客，醫護埋單」，否則會參與工業行動，陳肇始被問到完全封關的可能時回應稱，大幅減低內地與香港之間的人流雖然重要，但很多專家表示這類措施不一定百分百有效，現時亦有其他措施，如減少本港境內人流互相接觸。

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