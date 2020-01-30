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【武漢肺炎】多區屈臣氏清晨現人龍　每分店售20盒口罩數百人搶購 (10:30)

新型冠狀病毒疫情襲港，口罩難求，屈臣氏宣布今日（30日）各分店只能提供每間約20盒外科口罩，大批市民清晨未開店已排隊。其中位於沙田置富第一城的分店，上午8時許門外已有數百人排隊等買口罩，人群迫滿整個商場中庭，有保安在場協助維持秩序。屈臣氏職員約於上午9時派20張籌予頭20名市民，有未獲籌市民起哄罵職員。

在旺角西洋菜街分店，一名婆婆因買不到口罩而感不滿，稱收不到每間只賣20盒的消息，記者問為何又知道有口罩賣，她說從朋友WhatsApp得知，其後罵記者「黑記」後離開。另在天水圍分店，門外有市民因買不到口罩拍閘，並大力踢門。另外，灣仔3間屈臣氏分店清晨均有市民排隊。

香港仔中心廣場屈臣氏分店今早9時開舖，有市民早於凌晨4時已到場排隊，至7時許人龍已達500多人，未獲派籌的市民直至屈臣氏開始營業時才陸續散去。排頭位的陳女士於凌晨4時已到場霸位，她說自己一家四口只剩一盒口罩，無可奈可必須深夜排隊搶購。黎小姐凌晨4時50分與兩胞弟到場，她說，自己一家最近一星期四出撲口罩無果，香港仔一帶只有不明來歷的散裝口罩售賣，擔心屬黑心口罩，有商舖一盒50個口罩索價500多元，她不希望助長「發瘟疫財」行為，寧願清晨到屈臣氏排隊，惟到場時前方有超過20人，相信無法獲派籌。

利東邨商場亦早於凌晨5時許出現200多人的人龍，排頭位的蘇女士表示，自己於銅鑼灣遊客區工作，每日面對大量遊客，口罩是必需品，希望排頭位能購得一盒口罩。

港九藥房總商會副理事長張德榮接受港台節目《千禧年代》訪問，表示部分藥房年假前已訂一批口罩，相信這幾日會陸續送抵香港，但他不掌握口罩數量。他說，藥房業界昨日（29日）向商務及經濟發展局長邱騰華反映，部分國家對口罩出口設限而令貨源減少，相信商會要在數日後才可找到新貨源。張德榮預計未來一星期供應仍然緊張，但不會完全沒有供應。

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