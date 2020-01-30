【武漢肺炎】高拔陞稱隱瞞病史者將交執法機構　前線醫生促保障醫護權益 (12:20)

高拔陞發表題為〈社會同心抗疫 保護醫護〉的網誌，提到各方面的專家與學者認為，未來幾星期將是本港抗疫的重要關頭，他理解前線醫護需承受額外的心理壓力，並希望醫院作住宿安排，「在這方面，我們會積極考慮，希望短期內可以推出措施，支持需要時刻面對高風險病人的人員」。

前線醫生聯盟昨晚（29日）與高拔陞等會面，要求醫院不同部門及普通科門診保持充足的防護衣物及口罩等供應。醫管局稱，提升級別後的使用量跟原來估算有差距，現時存量尚可應付需要，但因疫情發展未明，正盡力在各地採購。

聯盟又要求公開、公平、公正的抽籤程序，以決定進入隔離病房工作先後次序，當值工時由六星期縮短至兩至三個星期，每天的工作時間不能過長，另要求加設洗滌期，讓醫護人員完成隔離病房工作後，毋須立即重返原來崗位。聯盟又要求局方不得懲處罷工的員工。

醫管局稱會向聯網醫院就抽籤程序的基本原則提供參考建議，視乎實際需要，盡量安排他們毋須即時重返臨牀工作。

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