漂白水使用存放注意：混酸性清潔劑可產生毒氣　存放愈久殺菌力愈低【附稀釋方法短片】 (08:15)

購買注意：次氯酸鈉濃度勿低於5.25％

‧ 留意漂白水可殺菌的「次氯酸鈉」（Sodium hypochlorite）濃度，若次氯酸鈉濃度低於5.25％，會降低殺菌能力。

‧ 最好購買近期生產的漂白水，因漂白水的有效成分會隨時間分解，不宜過量囤積。

‧ 消委會不建議購買放置戶外受日照和高溫的漂白水，因會影響其次氯酸鈉的濃度下降、分解、甚至耗盡。

‧ 留意漂白水包裝是否完好，如瓶身有結晶體如鹽粒狀，可能有滲漏情況。

‧ 留意是否有兒童安全封蓋設計，避免發生意外。

稀釋漂白水：凍水稀釋 勿混清潔劑

‧ 稀釋時要用凍水，避免用暖水或熱水，令漂白水內的次氯酸鈉分解，減弱殺菌能力。

‧ 漂白水只需用水稀釋，切勿與其他家用清潔劑混和使用，有可能產生化學氣體，如混合酸性清潔劑（潔廁劑），會產生有毒氣體，刺激皮膚、眼睛與呼吸器官。如要使用清潔劑，應先用清潔劑清潔及用水過清後，再用漂白水消毒。用漂白水消毒完的物品，應以清水冲洗及抹乾。

‧ 漂白水倒入喉管，需要稀釋使用，否則會腐蝕金屬喉管。

‧ 漂白水應避免用於金屬、羊毛、尼龍、絲綢、染色布料及油漆表面。

存放注意：避免靠近高溫 開封一年內用完

‧ 漂白水開封後，最好在半年至一年內用完；另外，存放3個月後，使用時可稍為提高漂白水比例。因存放時間愈長，分解量愈多，殺菌能力可能降低。

‧ 漂白水稀釋後，應盡快使用，最好在24小時內使用，以確保其殺菌效能。

‧ 未經稀釋的漂白水在陽光下會釋出有毒氣體，應存放在陰涼乾爽的地方，避免陽光照射或靠近高溫地方，以及應存放在兒童無法接觸的地方。

衛生防護中心：使用漂白水及稀釋方法 【睇片】

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