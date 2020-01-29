【武漢肺炎】工會料2月3日近3000公院職員罷工促全面封關 (22:37)

醫管局員工陣線早前要求港府全面封關，杜絕任何非香港居民因非必要原因經中國內地進入香港，由內地到港的本地居民則需要通過嚴格的健康檢驗措施，要求政府必須於1月28日前回應訴求。醫管局員工陣線副主席羅卓堯指出死線已過，但政府推出的措施未有回應訴求，將如期在2月1日召開會員大會商討行動，2日按規定跟資方談判，如談判失敗將於3日罷工。羅卓堯表示，至昨日（28日）員工陣線已有約1萬名會員，約2900人初步決定響應罷工。

律敦治醫院醫生翁梓銳今日（29日）亦去信醫管局行政總裁高拔陞和港島東醫院聯網總監陸志聰等管理層，信件以「請不要把我們的性命賠作政府的無能及政治籌碼」為題，促請管理層向港府反映要求，立即全面關閉所有中國旅客的入境通道，認為不能任由「政府請客，醫護埋單」，要守護香港，若政府未有回應訴求，律敦治醫護不排除參與由工會舉行的工業行動。

特首林鄭月娥昨日指出，部分內地人需來港經商和探親，翁梓銳受訪時反駁，「公務員都可以在家工作，為人命和市民健康，迫於無奈也需要放棄」，今日很多職員請假已反映林鄭月娥半封關措施無用。翁梓銳表示，據他所知，有一定數目的醫生亦可能響應工業行動，但他強調：「醫護人員是最不希望罷工的一群，罷工也是煩着自己，因之前工作也是由我們做的。罷工非目的，而是手段，促政府為香港做必要的措施，不要將香港成為疫區。」他相信當政府回應封關後，醫護就能「下一啖氣」。

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇認為，醫護罷工不是「怕死」，而是知道內科病房已經飽和，病牀使用率更高達120%至150%，再有疫症發生將增加大家的工作量，若不阻止疫症在香港蔓延，醫療系統將無法承擔。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，數百名醫生辭職不是沒可能，結果會比罷工更「大鑊」。對於未見醫管局高層出面撲火，他憶述醫管局前高層張偉麟多年前要求簽名同意減人工，否則被炒，「當時我話有幾百人會辭職」，結果時任醫管局行政總裁蘇利民來電道歉。

醫管局消息人士指出，已向政府反映員工希望封關的訴求，但這並非醫管局能決定，會繼續與員工溝通；公立醫院不能關門拒病人於門外，若請假或罷工人數眾多只能盡量調配，或進一步影響非緊急服務。

醫管局發言人說，衷心感謝員工配合臨時工作調配安排，相信員工繼續發揮專業精神，一同抗疫努力保衛香港市民的健康。

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