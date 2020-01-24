【武漢肺炎】網民質疑多箱萬寧口罩寄內地　萬寧：指示員工確保廢棄紙箱不被誤當貨品 (22:12)

根據網民上載到facebook「To Kwa Wan 土瓜灣之友」群組的照片，裝着涉事口罩的紙箱上印有萬寧英文名稱「Mannings」字樣，紙箱標示箱內貨品為50盒、每盒30片的成人衛生口罩，箱面貼上「順豐速運」及「航空件」標籤，其標籤顯示收件地址是上海一間倉庫公司，費用「到付」。有人在帖文留言質疑萬寧有人「keep貨」，並標籤（tag）萬寧要求澄清「係咪有人未上架就扣起貨賣」。

萬寧在回應事件的facebook帖文中指出，香港萬寧沒有任何郵寄貨品服務，亦不允許員工把任何公司產品運往香港以外地方售賣。萬寧又表示，為照顧最多客戶需要，會限購抗疫產品，現時每人限買每個尺碼手術口罩最多一盒（或總數30個口罩），以及酒精紙巾／酒精搓手液／噴霧每款最多3件。

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