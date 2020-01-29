【武漢肺炎】港大內地回港非本地生　安排暫住酒店自我隔離 (21:47)

港大學生會於facebook專頁指出，政策包括所有大學管理的舍堂（聖約翰學院及利瑪竇宿舍除外）及龍華街學生宿舍，下午3時前已回到舍堂的學生不在此列；又稱有關暫住居所並非在校園內。

港大回覆查詢表示，因應政府及醫學專家建議，校方要求近期曾到訪內地的學生，回港後自我隔離14日，以減低社區感染風險。本地生可回家居住；非本地生方面，由於部分舍堂設計未能提供足夠的獨立浴室及廁所予須暫時自我隔離的學生，故校方須安排部分內地回港的非本地生暫入住酒店。港大稱，在學生暫住酒店前，會先了解其健康情況，確保他們沒有發燒、急性呼吸道感染或肺炎等任何徵狀。

另外，教大早前已成立了跨部門緊急應變小組，並實施一系列防疫措施，包括彈性上班安排，讓員工留在家中工作，建議員工應盡量取消前往內地公幹；大學保健中心外增設戶外臨時等候區，分流出現相關徵狀的病人，校園內的大型活動亦將取消。

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