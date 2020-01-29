【武漢肺炎】屯門藥房售保鮮袋包裝口罩　大圍港鐵站外小販賣散裝貨 (20:53)

全港口罩短缺，不少藥房都貼出告示稱口罩缺貨，部分甚至表示不知何時返貨。有網民在社交網站貼出一張售賣假口罩或二手口罩的藥房清單，本報記者今日到清單上其中一間位於屯門的藥房觀察，發現該藥房未有再出售清單上所列的「救救」口罩，轉為售賣以保鮮袋包裝、一包50個，售價150元的口罩，職員聲稱該些口罩為泰國製造。記者根據口罩上印有的標記翻查資料，發現泰國有同名的口罩製造商。
另外，大圍有人在港鐵站外擺賣散裝口罩。檔主稱自己已擺檔三日，手上百多個口罩已是最後一批存貨，售價為80元12個。該批口罩為獨立包裝，印有簡體字「医用外科口罩」，又印上生產許可證編號、註冊證編號等，生產商為廣東一間公司，生產地址在廣州市番禺區。不過，就記者所見，大部分市民在檔口圍觀後未有購買口罩。
與此同時，網上今日流傳一段片段，一名女子在大圍一間診所門外收拾口罩，拍片者指罵該女子在垃圾桶撿出二手口罩，該女子反稱自己在找「假紙」，又一度聲稱該些口罩為紙尿片。記者到涉事地點了解事件，附近診所護士表示自己為夜班職員，不知此事，但強調診所職員用完的口罩不會隨便棄置到街上的垃圾桶。
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