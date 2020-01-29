【武漢肺炎】袁國勇：口罩不足應避免外出　捽口鼻前要先消毒手部 (18:35)

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袁國勇表示，面對口罩不足，現時要做的是「社交距離」（social distancing），即盡量不要出街，學生先不要上學直至疫情穩定；公務員則在家中辦公，以減低傳染風險。

袁國勇表示，今次疫情於短時間內出現不少確診病人，顯示新型冠狀病毒傳染性比SARS更高。他說，現時本港已有10個確診個案，相信最少曾有10名帶病毒者在社區內遊走。他又說，新型冠狀病毒傳染能力較SARS更高，部分病人在未發病期間已可散播病毒。港大深圳醫院早前收到的一家七口求診個案中，有6人確診亦顯示新型冠狀病毒家庭傳播力比SARS更高。他指出，SARS時並無病人無出現病徵，而一家七口求診個案中有兩人到醫院時完全無病徵，不知香港現時有多少無病徵帶菌者。

他強調，現時香港隨時成為疫區，市民要做足防禦，使用酒精搓手液，想捽口、鼻前要先搓手消毒。他說，約有20萬至30萬港人會在年初四起由內地回港，未來14天的疫情是非常重要，強調要堅守14日，才知道能否阻擋疫情傳播；內地春運結束後，未知會否出現第二波疫情爆發。

賴偉文說，戴口罩後，若口罩濕了和外面污染了便要更換，否則會減低過濾效力，鼻樑鐵線要貼面，不要觸摸口罩表面，觸摸過口罩便要用酒精搓手液消毒手部。

袁國勇回應疫苗何時可推出時表示，一般疫苗推出程序是以年計算，現時有了種子，要先用動物做試驗，噴在動物的鼻，再使用真病毒，看看動物有否病變及副作用，再申請臨牀實驗，一般動物測試要半年至一年，然後要求藥廠生產，再申請批准試驗，故答不到何時可以使用。

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