【武漢肺炎】袁國勇：口罩不足應避免外出　捽口鼻前要先消毒手部 (18:35)

新型冠狀病毒肺炎持續，港大微生物學系講座教授袁國勇及醫管局總感染控制主任賴偉文今午（29日）召開記者會。賴偉文回應醫護是否足夠裝備配給時表示，高危病房的醫護會有全副保護裝備，其他情況則毋須全副裝備。袁國勇則稱，若口罩不足，市民應盡量不要出街。
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袁國勇表示，面對口罩不足，現時要做的是「社交距離」（social distancing），即盡量不要出街，學生先不要上學直至疫情穩定；公務員則在家中辦公，以減低傳染風險。
袁國勇表示，今次疫情於短時間內出現不少確診病人，顯示新型冠狀病毒傳染性比SARS更高。他說，現時本港已有10個確診個案，相信最少曾有10名帶病毒者在社區內遊走。他又說，新型冠狀病毒傳染能力較SARS更高，部分病人在未發病期間已可散播病毒。港大深圳醫院早前收到的一家七口求診個案中，有6人確診亦顯示新型冠狀病毒家庭傳播力比SARS更高。他指出，SARS時並無病人無出現病徵，而一家七口求診個案中有兩人到醫院時完全無病徵，不知香港現時有多少無病徵帶菌者。
他強調，現時香港隨時成為疫區，市民要做足防禦，使用酒精搓手液，想捽口、鼻前要先搓手消毒。他說，約有20萬至30萬港人會在年初四起由內地回港，未來14天的疫情是非常重要，強調要堅守14日，才知道能否阻擋疫情傳播；內地春運結束後，未知會否出現第二波疫情爆發。
賴偉文說，戴口罩後，若口罩濕了和外面污染了便要更換，否則會減低過濾效力，鼻樑鐵線要貼面，不要觸摸口罩表面，觸摸過口罩便要用酒精搓手液消毒手部。
袁國勇回應疫苗何時可推出時表示，一般疫苗推出程序是以年計算，現時有了種子，要先用動物做試驗，噴在動物的鼻，再使用真病毒，看看動物有否病變及副作用，再申請臨牀實驗，一般動物測試要半年至一年，然後要求藥廠生產，再申請批准試驗，故答不到何時可以使用。
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