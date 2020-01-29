【武漢肺炎】賴偉文：醫管局醫護保護裝備符美國標準　有3個月存貨 (17:59)

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賴偉文說，現時的確診個案主要都是輸入個案，普通病房人員病人都要戴外科口罩，有懷疑即到隔離病房；而腦外科病房等需要高危霧化程序的醫護則要全副裝備。他表示，醫管局保護衣等防護裝備會確保有3個月存貨，毋須擔心不夠用，非隔離病房都有標準防護裝備，並非只供應隔離病房，醫管局是按豬流感時的標準計算需求。

賴偉文表示，美國標準的細菌過濾效率及顆粒過濾效率第一級為95%或以上、壓力差即透氣程度第一級小於4、阻擋體液滲透第一級為80毫米汞柱（mmHg）。而醫管局採購外科口罩的細菌過濾效率多於99.9%、顆粒過濾效率達到99.7%、壓力差為2.9、阻擋體液滲透為80毫米汞柱。

賴偉文指出，若照顧病人的程序上預計會有體液或血液飛濺，醫護人員會戴上外科口罩、護目鏡或面罩、保護衣及手套。當醫護人員照顧懷疑或確診新型冠狀病毒病人時，醫護人員會穿上全套個人防護裝備（PPE），包括N95口罩、護目鏡或面罩、防水保護衣、手套及保護帽，全部均為即棄，不會重複使用。

他續說，於急症室分流處工作的醫護人員可選擇戴外科口罩或N95口罩，他解釋，若長時間如8小時佩戴N95口罩，會比較焗及唞氣較辛苦，而且接觸病人時間相當短，約2至3分鐘，風險不高。而在「緊急」應變級別下，醫院內所有醫護人員、病人及訪客都必須戴上外科口罩。

被問到部分臨時負壓病房並沒有設雙重門，是否合乎標準，賴偉文表示，雙重門並非必須。他說，醫管局的負壓病房是跟隨美國疾控中心CDC的要求，當年SARS之後有1400張負壓病牀，其後需求減少可能改為普通病牀，空調或曾改變過，惟醫管局人員可在72小時內將之還原，即可量度氣壓、每小時空氣可換12轉、可過濾空氣，全部都可以合乎標準。

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