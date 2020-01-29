【武漢肺炎】賴偉文：醫管局醫護保護裝備符美國標準　有3個月存貨 (17:59)

新型冠狀病毒肺炎持續，港大微生物學系講座教授袁國勇及醫管局總感染控制主任賴偉文今午（29日）召開記者會，講述公立醫院內的感染控制措施，包括外科口罩的標準及應用。賴偉文表示，各國就外科口罩的效率等有不同標準，而香港是跟從美國材料和試驗協會（ASTM）的標準。
賴偉文說，現時的確診個案主要都是輸入個案，普通病房人員病人都要戴外科口罩，有懷疑即到隔離病房；而腦外科病房等需要高危霧化程序的醫護則要全副裝備。他表示，醫管局保護衣等防護裝備會確保有3個月存貨，毋須擔心不夠用，非隔離病房都有標準防護裝備，並非只供應隔離病房，醫管局是按豬流感時的標準計算需求。
賴偉文表示，美國標準的細菌過濾效率及顆粒過濾效率第一級為95%或以上、壓力差即透氣程度第一級小於4、阻擋體液滲透第一級為80毫米汞柱（mmHg）。而醫管局採購外科口罩的細菌過濾效率多於99.9%、顆粒過濾效率達到99.7%、壓力差為2.9、阻擋體液滲透為80毫米汞柱。
賴偉文指出，若照顧病人的程序上預計會有體液或血液飛濺，醫護人員會戴上外科口罩、護目鏡或面罩、保護衣及手套。當醫護人員照顧懷疑或確診新型冠狀病毒病人時，醫護人員會穿上全套個人防護裝備（PPE），包括N95口罩、護目鏡或面罩、防水保護衣、手套及保護帽，全部均為即棄，不會重複使用。
他續說，於急症室分流處工作的醫護人員可選擇戴外科口罩或N95口罩，他解釋，若長時間如8小時佩戴N95口罩，會比較焗及唞氣較辛苦，而且接觸病人時間相當短，約2至3分鐘，風險不高。而在「緊急」應變級別下，醫院內所有醫護人員、病人及訪客都必須戴上外科口罩。
被問到部分臨時負壓病房並沒有設雙重門，是否合乎標準，賴偉文表示，雙重門並非必須。他說，醫管局的負壓病房是跟隨美國疾控中心CDC的要求，當年SARS之後有1400張負壓病牀，其後需求減少可能改為普通病牀，空調或曾改變過，惟醫管局人員可在72小時內將之還原，即可量度氣壓、每小時空氣可換12轉、可過濾空氣，全部都可以合乎標準。
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