【武漢肺炎】港新增兩宗確診個案　消息稱大埔那打素兩病人初步呈陽性 (21:25)

【21:05】香港四季酒店回覆查詢稱，昨（28日）「為安全起見」引導兩名非酒店註冊的訪客到醫療機構作健康檢查，衛生防護中心今日（29日）確認兩人對新型冠狀病毒初步呈陽性，酒店會配合香港政府的防疫指引。

兩名病人除了曾到香港麗思卡爾頓酒店及四季酒店，同日亦曾到西九龍的W酒店。

【20:14】消息稱，大埔那打素醫院亦有最少一名病人，對新型冠狀病毒檢測初步結果呈陽性。

【16:37】新型冠狀病毒肺炎肆虐，衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午見記者時表示，本港新增兩宗對新型冠狀病毒測試初步呈陽性反應的個案，兩名分別73歲女病人及72歲男病人是夫婦，均為武漢居民，來港探親及旅行，上周三（22日）乘港龍KA853號航班來港，兩人正被隔離治療。

兩名病人在港逗留期間曾住酒店，昨晚（28日）入院，女病人入院時發燒逾38度，男病人的肺部X光顯示「有啲花」。張竹君未有透露兩人住在哪間酒店，不過指出稍後入住夫婦住過的酒店房的人，以及負責清潔有關房間的人相信也要被隔離。張竹君稱，密切接觸者是強制被隔離，所以不論是否港人亦不會向他們收費。

另外，有一宗在湛江確診的個案，病人於本月10至16日到過武漢，16日到港，居於將軍澳廣場2座，至23日發病，26日離港，發病至離港期間可能有傳染性；衛生防護中心初步知道該病人的家人不在港，中心會通知涉事大廈的管理處清潔公共地方。一宗周一（27日）在海口確診的個案，病人曾乘坐港龍KA694航班前往海口。

而有在台灣確診、本月23日發病的病人，於22日曾乘坐國泰CX408號航班由香港飛往台北，當時正處於新型冠狀病毒潛伏期。

醫管局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏表示，截至今日（29日）中午12時，醫管局向衛生防護中心呈報56宗懷疑個案，累積總數增至585宗，其中89人仍接受隔離治療；12名醫護人員符合呈報準則，其中10人已出院，餘下兩人留醫屯門醫院，情況穩定。已確診的8名病人仍留院瑪嘉烈醫院傳染病中心，當中一人情況嚴重。確診病人的密切接觸者中，36人正在檢疫中心接受隔離，佔檢疫中心名額約三分之一。

她指出，截至中午12時，本港的負壓病房使用率為57.5%，負壓病牀使用率則為35.4%。

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