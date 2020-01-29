【武漢肺炎】麥美娟稱政府全球搜購口罩　促定價向市民發售或派發 (15:30)

武漢新型冠狀病毒疫情持續，政府昨日（28日）再宣布多項防疫措施。工聯會今日（29日）與特首林鄭月娥會面後見記者時透露，政府現於全球搜購口罩，包括印度、美國等地。鑑於有商舖坐地起價，甚至有說法稱有人售賣二手口罩，工聯會促請海關加強巡查，希望消委會公布有關商店名單。
對於政府昨日提出的措施，工聯會表示歡迎。立法會議員麥美娟與特首會面後說，會面大部分時間討論口罩供應問題。她透露，政府現於全球搜購口罩，包括印度、美國等地，且不採取一般採購程序，彈性處理。工聯會建議政府於口罩供應量充足時，設定價格向市民發售，甚或派發口罩。
麥美娟又提出，有商舖坐地起價、「發瘟疫財」，以較高價格出售口罩，甚至有人出售二手口罩。工聯會促請海關加強巡查，以防有人售賣二手或不合規格的口罩；亦建議消委會公布坐地起價的商舖名單。
對於民間有聲音要求政府全面封關，麥美娟強調，政府應考慮疫情發展，聽取專家意見以至世衛呼籲，適當時加強關口出入境管制。
另外，工聯會鄧家彪促請僱主於「艱難時刻」，不應無理減薪或要求僱員放無薪假。若有僱員被強制或自願隔離14天，他呼籲僱主切勿「唔出半個月糧」。他另建議勞工處加強巡查，觀察室內工作環境的空氣是否流通，僱員的防護裝備是否足夠，並設立熱線，於政府部門不開放期間，予僱員就勞資糾紛及職安問題求助。
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