【武漢肺炎】藥房老闆：80盒口罩10分鐘「掃清」　來價漲16倍不敢訂貨 (14:54)

老闆娘陳太稱，今早已有數以百計市民問有沒有口罩、搓手液。她指出，上周四（23日）來了一批200支小瓶酒精搓手液，4小時已售罄，搓手液是向本地廠商訂貨，該批貨來貨價較平日升一倍，每支要35元，因此售價亦升一倍至40元，但現在再向本地廠商查詢，對方答不到何時有貨。

對於政府應對疫情的表現，陳太直言是「不合格」，認為政府應對市民的需要反應太慢，因上周已見有市民四出搶購口罩，「政府防疫做得好，大家就不用恐慌搶貨，政府若有足夠口罩，就不會日日有人來問我，政府所講的哪些口罩究竟去了哪裏呢？」她說，上周五（24日）已意識到口罩難求，才自留了一盒50個裝的口罩，詎料如今來貨會漲16倍。

陳太表示，市民汲取到SARS教訓，更着力戴口罩、買搓手液防疫，但政府似乎無汲取到教訓，認為政府「局部封關」固然好，但似乎封得太遲，「而且預告封關，豈不是叫大家趕來闖關」。她替醫護人員感到無奈，又說流感高峰期加上疫情令求診者眾多，「醫護頂唔順，罷工亦無可厚非，前線受壓很大，他們亦有家庭，實在有心無力」，希望政府盡快全面封關。

今日澳門有藥房職員確診，陳太表示，農曆新年前一兩天，自己才開始戴口罩開工，她亦擔心受感染，但唯有戴口罩及勤以洗潔精洗手。老闆陳先生補充，「其實有事都防不到，唯有希望患者有戴口罩。」

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