【武漢肺炎】屈臣氏現等買口罩長龍　市民：局部封關無用只能自求多福 (14:26)

另外，明報記者下午約2時嘗試登入百佳網購網站，網頁顯示正有逾19萬人輪候，仍要等候一個多小時。網站並稱「防疫口罩現已售罄」。

在旺角弼街屈臣氏分店排第二位的關小姐早上9時許就到場，她也說「博一博」，根本不知這店有沒有口罩存貨。她批評政府局部封關，卻不封羅湖、落馬洲等重要口岸，根本無作用，內地人可繼續湧入香港，又批評政府日前豁免確診感染新型冠狀病毒及符合呈報準則的非港人醫療費，一天後又說取消豁免，做法「彈出彈入」。對於有醫護人員稱被編入dirty team會辭職，她認為辭職是個正常選擇，她會尊重，並支持醫護罷工，不欲醫護人員為自私的傳播者犧牲，「我寧願要生的人，不要死的英雄」。

逾百人的人龍中，大部分人不知該店是否有口罩，表示「人排，我又排」，以為會買到口罩。當屈臣氏店員中午近12時開店門，向人群稱店內沒有口罩，連酒精搓手液亦無存貨，現場有人罵店員為何無貨又不及早揚聲，或在門口貼出告示。有長者稱由沙田到此，質疑店員是自行留了口罩。其間，突然有一名女子稱轉彎有另有一間店舖出售口罩，「30元有10個」，人龍聞言即散去，轉場再覓口罩。

旺角彌敦道多間屈臣氏今早營業前亦有大批市民於店外排隊，近匯豐銀行的屈臣氏開門後，口罩旋即被市民搶購一空。在西灣河筲箕灣道屈臣氏，早上9時許亦有過百名市民排隊搶購口罩。

屈臣氏中午12時許於facebook貼文表示，知道市民很心急，屈臣氏一直馬不停蹄從世界各地包括日本、英國、意大利及德國等地搜羅合規格的口罩及消毒洗手液等抗疫產品，為可盡快送到，特別安排空運到香港。明日起（30日）會陸續有小量口罩及衛生用品送抵全線分店，每人限購一盒50個，不設留貨及預訂，下一批貨品亦將於2月初抵港。

口罩/消毒用品 相關報道：

袁國勇：口罩不足應避免外出 捽口鼻前要先消毒手部

網民質疑多箱萬寧口罩寄內地 萬寧：指示員工確保廢棄紙箱不被誤當貨品

屯門藥房售保鮮袋包裝口罩 大圍港鐵站外小販賣散裝貨

各區市民排長龍等買口罩 醫護入境海關優先購買有人鼓譟

麥美娟稱政府全球搜購口罩 促定價向市民發售或派發

家有懷孕妻憂口罩用完 市民稱「做香港人真係好辛苦」

藥房老闆：80盒口罩10分鐘「掃清」 來價漲16倍不敢訂貨

海關巡逾180個外科口罩零售點 稱若有違規即時公布

尖沙嘴藥房5分鐘賣光480包消毒濕紙巾

武漢肺炎 相關報道：

跑馬地今夜馬賽事 僅容許已預約餐廳市民進場

西九高鐵站明日凌晨關閉 提早返內地旅客：對港府防疫措施有信心

多個政府部門及司法機構今日起暫停服務【名單一覽】

袁國勇：傳播快過SARS 未來14日是防疫關鍵