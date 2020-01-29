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【武漢肺炎】家有懷孕妻憂口罩用完　市民稱「做香港人真係好辛苦」 (14:18)

新型冠狀病毒疫情襲港，市民四出搜羅口罩。阿布泰國生活百貨昨（28日）稱會有口罩供應，今（29日）其位於太古的分店現長長人龍，一度有市民輪候至鼓譟，大罵店員，其後又另有排隊者為店員抱不平，指控罵店員的市民是「把自己買不到口罩的恐懼投射到店員身上」，場面一度混亂。

排龍頭位置的陳先生今早8時多已到，拿到21號籌。他說太太有5個月身孕，但家中只剩下30個口罩，恐怕會用完，故這幾天早上起牀後，第一時間是上網看看哪裏有口罩賣，再撲出去排隊。

他慨嘆「做香港人真係好辛苦」，罪魁禍首是特首。「林鄭不源頭截人、不封關，如佢截人，啲人不入（香港），大家就不會驚。」

在上午9時多拿到221號籌的關小姐恐怕拿到籌後仍無貨，「屋企得番幾個口罩，4個人分」，她苦笑道：「買不到就等死吧，唯有完全唔出街。」

抱着3歲兒子的張太沒那麼幸運，上午10時多才到達的她未能拿到籌，但她仍抱希望繼續排隊。「聽講排頭位5點已到，我抱住個B，邊有得鬥」，她說自己很生氣，又不知所措，認為政府應提供口罩予市民。

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