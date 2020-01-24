【武漢肺炎】西九高鐵站明日凌晨關閉　提早返內地旅客：對港府防疫措施有信心 (13:08)

定期到廣州工作的任女士今早乘高鐵到廣州。她說，原定下月初回廣州工作，但得悉明日起所有高鐵班次暫停，昨晚在網上訂車票今早返廣州。她說，網上訂票有空位，不難買票。任女士認為，現時疫情未導致大批人死亡，沒必要全面封關，她又對港府的防疫措施有信心。

港人陳先生從肇慶探親後，今早按計劃搭高鐵回港。他說其乘坐的車廂滿座，大多數人戴口罩；亦稱在肇慶車站及抵港後，乘客都要量度體溫。對於本港多名確診新型冠狀病毒肺炎的患者均是乘高鐵抵港，剛搭完高鐵的陳先生說「無咩好擔心」，認為港府能控制疫情。

而鄭先生年初一到汕尾探親，今早按原定行程回港。他說，其乘坐的車廂乘客比平時少，只得約四成滿，幾乎所有人都戴口罩。他希望盡快回港，因此乘搭高鐵。

由於規定必須持有效車票及證件的人才可進站，記者今早不能進入站內採訪。有傳媒向港鐵投訴，即使記者持票進入大堂，也被職員攔截，且不准拍照。明報網站正就此向港鐵查詢。

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