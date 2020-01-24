【武漢肺炎．短片】各區市民排長龍等買口罩　醫護入境海關優先購買有人鼓譟 (16:35)

上環水街有藥房貼出告示，表示將有180元一盒的口罩可供預訂，逾百市民排了長長的人龍輪候訂購。

【15:54】至下午3時許，位於鑽石山荷里活廣場的AbouThai阿布泰國生活百貨分店，口罩及多款清潔用品極速沽清，店東林先生於店外向顧客道歉時，大批未能購買口罩的長者鼓譟不滿，包圍林先生及其他職員，他與職員退回店內一度落閘躲避，並在facebook專頁求救。有街坊不值該批長者所為，趕至荷里活廣場與該批長者理論，該批長者最終散去。林先生及後打開店閘向街坊道謝，他向記者表示，全港口罩短缺問題嚴重，一間商戶只能盡一分綿力，稱：「應該係香港政府要諗方法嚟解決問題。」

【13:17】口罩難求下，大埔區政聯盟的區議員早前公布今午起接受市民登記訂購口罩，結果未到中午12時登記時間，議員辦事處外已有至少數百人排隊，人龍在籃球場「打蛇餅」，有到場者無法找到龍尾跟隊。

議辦人員在場廣播稱，今次是登記訂購，如果有貨，送貨日期約是2月中至3月初。登記者每人限購2盒、每盒50個，每盒55元，口罩是泰國生產。

經過農曆新年假期，大埔區多間藥局房復業，有藥房貼出告示稱口罩及消毒用品售罄。有市民詢問有否火酒出售，店員說沒有。

【12:28】內地新型冠狀病毒疫情持續，市民紛紛搶購口罩防疫，惟市面一罩難求。今早（29日）各區均有大批市民於商舖未開門營業前排隊搶購口罩，AbouThai阿布泰國生活百貨有分店安排醫護人員、海關及入境處人員優先購買口罩，每人限購一盒。

位於太古康怡廣場的AbouThai阿布泰國生活百貨今早11時營業，開門前1小時，現場已有超過600名市民排隊買口罩，人龍連綿不絕排到商場外。由於人流太多，AbouThai職員提早截龍，每人限購1盒50個口罩，並安排醫護人員、海關及入境處人員優先購買，其間有市民不滿。

排頭位的吳小姐為學校教師，早上6時許已到場排隊，稱因口罩供應緊張，網購亦屢遇扣關、缺貨情況，即使只能買一盒亦滿意。醫護人員韓小姐表示，口罩需求非常緊張，大部分同事均須要存貨以應付長期抗疫，已與同事分散到各區分店排隊。

AbouThai於大埔超級城的分店門外有過千名市民排隊，人龍由一樓排到地下，排頭位的市民表示，早上約8時已到場。超級城分店亦安排醫護人員可優先購買，醫護人龍有過百人，店員安排派籌，300個籌於12時許已派完。AbouThai於鑽石山荷里活廣場的分店早上亦有約700名市民排隊，人龍排至後樓梯。

早上近8時半，過百名市民於教協位於旺角的總辦事處門外等候開門買口罩，教協職員約9時向排隊會員稱暫未有口罩存貨。

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